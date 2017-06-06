Последствия будут расхлебывать до конца июня.

На устранение последствий урагана, обрушившегося на Средний Урал 3-4 июня, будет направлено более 170 миллионов рублей. Такую цифру привел врио губернатора Евгений Куйвашев на заседании областного Заксобрания 6 июня.

По его словам, документы, необходимые для выделения денег пострадавшим территориям, будут подписаны уже сегодня. Средства изыщут в резервном фонде правительства. Восстановительные работы завершат до конца июня.

Стоит напомнить, что сильнее всего стихия ударила по Нижнему Тагилу. Там повреждены 197 многоквартирных домов и 26 социальных объектов. На их восстановление потребуется не менее 70 миллионов рублей. Непогода оставила без света порядка 100 тысяч человек - "МРСК Урала" насчитала порядка 20 миллионов рублей ущерба.

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