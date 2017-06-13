Спустя неделю.

Утром 13 июня 2017 года в Екатеринбурге открыли после ремонта улицу Репина. Ее приводили в порядок в рамках подготовки к ЧМ-2018. Рабочие поменяли асфальт, однако на проезжей части еще нет разметки, передает "Уралинформбюро".

Изначально планировалось, что движение по Репина запустят только 14 июня. Подрядчик справился с работами раньше срока.

Проезд по Репина был недоступен в течение 10 дней. Все это время рядом с Центральным стадионом были серьезные пробки.

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