В ожидании масштабных перемен.

Apple создает программное обеспечение для беспилотных автомобилей. Об этом в интервью Bloomberg рассказал генеральный директор корпорации Тим Кук.

"Мы концентрируемся на создании автономных систем. Это - ключевая технология, которая, на наш взгляд, крайне важна. Мы ее рассматриваем, как мать всех проектов в области искусственного интеллекта. Вероятно, это один из самых сложных проектов в сфере искусственного интеллекта, над которым стоит работать", - отметил он.

В 2014 году Apple в рамках Project Titan начала разработку собственного беспилотника, но два года спустя было решено сфокусироваться на технологиях для самоуправляемого транспорта, передает "Уралинформбюро".

По словам Тима Кука, в автомобилестроении грядет революция. "Речь идет не только о самоуправляемых автомобилях, но и о электрификации автомобилей. Если вы водили электромобиль, то знаете, что это чудесные ощущения — не останавливаться на заправке. Ко всему этому добавляется райдшеринг. Мы получаем три направления изменений, которые происходят в одно и то же время", - отметил он.