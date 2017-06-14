НКО сулят бюджетный "пряник"Сегодня в 17:44
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В обмен на социальные услуги.
Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев откроет НКО доступ к бюджетным деньгам до 2020 года.
Как пояснил "Уралинформбюро" источник в правительстве области, соответствующее распоряжение главы региона будет проработано 16 июня на встрече чиновников с представителями социально ориентированных НКО. Предполагается, что некоммерческие организации могут рассчитывать на финансирование из областной казны при оказании ими социальных услуг населению.
Также не исключено, что НКО расширят доступ к международным гуманитарным проектам Свердловской области - о планах по их интеграции в решение задач России на международной арене на совещании расскажет второй секретарь представительства МИД РФ в Екатеринбурге Рамиль Шамсутдинов.
Стоит отметить, что эта встреча станет прямым следствием работы Общественной палаты Свердловской области. Не так давно там прошел круглый стол, где обсуждались актуальные проблемы НКО на территории региона.
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