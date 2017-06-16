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Референдум по сурьмяному заводу в Асбесте объединят с выборами президентаСегодня в 11:25

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Чтобы собрать больше народу.

Государственно-правовое управление аппарата Заксобрания Свердловской области рекомендовало думе Асбеста отказать в проведении референдума по вопросу строительства сурьмяного завода. Инициатор заявки, местный депутат Наталья Крылова заявила "Уралинформбюро", что активисты будут добиваться проведения плебисцита "спамом".

"Референдум нельзя проводить по одному и тому же вопросу в течении 2 лет, а подавать заявку в избирком на эту процедуру никто не запрещает. Я сейчас переформулирую 20 вопросов и мы всей инициативной группой будем приходить и подавать заявки с разной формулировкой. И пусть они каждый раз заседают, каждый раз рассматривают и дают нам отказы. Но рано или поздно мы просто выйдем на нужный вопрос", - заявила депутат.

Также Крылова напомнила, что референдум считается состоявшимся, если пришло 50% жителей города. Следовательно, надо приурочить этот процесс к каким-то из грядущих выборов. "В Асбесте проживает где-то 27-28 тысяч человек. Их не реально собрать, если референдум не будет назначен на единый день голосования, когда мы будем выбирать местную думу и губернатора. То есть они сейчас мозги прокомпостируют и назначат, грубо говоря, на ноябрь. В таком случае мы не соберем нужное количество людей. Возможно наша инициативная группа примет решение, чтобы совместить референдум с выборами президента в марте 2018 года", - заключила Крылова.

Изначально опасное предприятие планировали построить в Дегтярске. Местные экологи сумели противостоять натиску Национальной сурьмяной компании (НСК, 50% принадлежит Игорю Ротенбергу). Теперь проблема нависла над Асбестом.

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