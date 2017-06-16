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Центр Екатеринбурга собираются "оскверить"Сегодня в 17:54

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За счет паркингов.

Центральная часть Екатеринбурга в ближайшие 5 лет может превратиться в сплошную зону скверов и пешеходно-велосипедных дорожек. Это предусмотрено концепцией КБ "Стрелка", презентованной на днях в администрации города на закрытом совещании с представителями архитектурной общественности и руководителями муниципалитета.

Пока известны лишь некоторые детали этой концепции. В частности, по ней на площади 1905 года будет расширен тротуар со стороны автопарковки и обустроена еще одна пешеходная дорожка (с возможностью ее апгрейда до велосипедной). Сама автопарковка должна превратится в просторный сквер с летним кафе у подножия памятника Ленину. Также в замыслах московских урбанистов - превратить паркинг перед Домом книги на улице Антона Валека в сквер с павильонами для проведения массовых мероприятий. Кроме того, в переулке Банковском на пешеходном бульваре планируется организовать одностороннее круговое движение.

"Проектом предполагается разработка культурно-событийного программирования этой территории, а именно варианты проведения на ней различных праздников и новые способы организации пространства площади исходя из конкретного мероприятия, - пояснила в беседе с корреспондентом "Уралинформбюро" архитектор КБ "Стрелка" Анастасия Ливинцева. - В отдельное смысловое и событийное пространство мы предлагаем выделить площадку за памятником Ленина, прилегающую к ТЦ Европа. Обратную сторону пьедестала памятника предполагается использовать как ступени амфитеатра, у подножия которого сформирована небольшая событийная площадка для уличных представлений и отдыха на летней трассе в ежедневном режиме. А на время городских праздников, ярмарок, зимних мероприятий площадка у памятника будет использоваться как дополнительная".

Как сообщил агентству член городского градсовета Тимур Абдуллаев, это пока лишь предварительные наброски, которые будут вынесены на суд общественности в конце июня. Точная дата, время и место пока не определены. Известно лишь, что слушания по концепции пройдут ориентировочно 28-29 июня.

КБ "Стрелка" является автором идеи капитальной реконструкции набережной реки Исеть на участке между Малышева и Куйбышева. В конце мая в Ельцин-Центре состоялись публичные слушания, на которых горожане раскритиковали концепцию москвичей.

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