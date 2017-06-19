Для привлечения посетителей.

Международная выставка вооружения Russia Arms Expo (RAE), которая традиционно проходила по нечетным годам на полигоне "Старатель" в Нижнем Тагиле, официально переехала в подмосковную Кубинку. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев, передает "Уралинформбюро".

Выставка приурочена к Международному военно-техническому форуму "Армия-2017" и пройдет с 22 по 27 августа на территории парка "Патриот".

Перенос выставки в Кубинку лишит ее зрелищности, которую могли себе позволить организаторы в Нижнем Тагиле, отмечают эксперты. Но привлечет больше потенциальных заказчиков благодаря лучшей транспортной доступности.

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