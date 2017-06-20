Средний Урал не готов к электронным больничнымСегодня в 17:44
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Провозглашенных Медведевым.
Медики, страхователи и работодатели Свердловской области недоумевают, каким образом с 1 июля 2017 года удастся внедрить электронные листки временной нетрудоспособности. По их словам, сделать это нереально – нет даже понимания процедуры.
19 июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что с 1 июля по всей России начнут выдавать электронные больничные. По ним будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.
"Он подтверждается квалифицированной электронной подписью медорганизации. Как только человек готов вернуться на работу, этот документ, его электронная версия, посылается работодателю и в Федеральный фонд социального страхования", - описал процедуру глава кабмина.
В свердловском региональном отделении ФСС РФ "Уралинформбюро" объяснили механизм "новинки". Заболевший, как обычно, обращается в медучреждение за помощью, а после лечения ему выдают не обычный бумажный бланк, а номер электронного документа, который сотрудник сообщает работодателю. В ФСС соответствующая информация поступает при выписке больному больничного.
От привычных бумажных бланков медики не планируют отказываться, "пока люди не привыкнут к тому, что теперь это электронные версии".
Пресс-секретарь управления здравоохранения Екатеринбурга Екатерина Макашина сообщила "Уралинформбюро", что в новом законе речь идет о возможности информационного взаимодействия по обмену сведениями между медицинскими учреждениями, ФСС и работодателямм. Но, несмотря на близость "часа икс", порядок этого взаимодействия по сей день не прописан. "Пока ни фонды соцстрахования, ни работодатели не понимают, каким образом они должны обмениваться электронными больничными", - уточнила Макашина.
Кроме того, в законе прописано, что больничный предоставляется в электронном виде только с письменного согласия застрахованного лица. Поэтому благое желание ликвидировать липовые "бумажки" может столкнуться с массовым нежеланием оформлять электронные больничные.
Как рассказал "Уралинформбюро" источник в медицинских кругах, самая главная сложность - это необходимость заключать договоры: "Все работодатели и лечебные учреждения должны будут заключить договоры о входе в систему электронного документооборота. А всех врачей потребуется обеспечить электронной подписью".
В Свердловском Минздраве и вовсе не стали комментировать внедрение электронных больничных, поскольку "такой информации к ним не поступало".
Стоит отметить, что ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в России все готово к распространению электронного формата, однако внедрение нового типа больничных листов будет происходить постепенно.
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