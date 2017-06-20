×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Средний Урал не готов к электронным больничнымСегодня в 17:44

  • Текст

Провозглашенных Медведевым.

Медики, страхователи и работодатели Свердловской области недоумевают, каким образом с 1 июля 2017 года удастся внедрить электронные листки временной нетрудоспособности. По их словам, сделать это нереально – нет даже понимания процедуры.

19 июня премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что с 1 июля по всей России начнут выдавать электронные больничные. По ним будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

"Он подтверждается квалифицированной электронной подписью медорганизации. Как только человек готов вернуться на работу, этот документ, его электронная версия, посылается работодателю и в Федеральный фонд социального страхования", - описал процедуру глава кабмина.

В свердловском региональном отделении ФСС РФ "Уралинформбюро" объяснили механизм "новинки". Заболевший, как обычно, обращается в медучреждение за помощью, а после лечения ему выдают не обычный бумажный бланк, а номер электронного документа, который сотрудник сообщает работодателю. В ФСС соответствующая информация поступает при выписке больному больничного.

От привычных бумажных бланков медики не планируют отказываться, "пока люди не привыкнут к тому, что теперь это электронные версии".

Пресс-секретарь управления здравоохранения Екатеринбурга Екатерина Макашина сообщила "Уралинформбюро", что в новом законе речь идет о возможности информационного взаимодействия по обмену сведениями между медицинскими учреждениями, ФСС и работодателямм. Но, несмотря на близость "часа икс", порядок этого взаимодействия по сей день не прописан. "Пока ни фонды соцстрахования, ни работодатели не понимают, каким образом они должны обмениваться электронными больничными", - уточнила Макашина.

Кроме того, в законе прописано, что больничный предоставляется в электронном виде только с письменного согласия застрахованного лица. Поэтому благое желание ликвидировать липовые "бумажки" может столкнуться с массовым нежеланием оформлять электронные больничные.

Как рассказал "Уралинформбюро" источник в медицинских кругах, самая главная сложность - это необходимость заключать договоры: "Все работодатели и лечебные учреждения должны будут заключить договоры о входе в систему электронного документооборота. А всех врачей потребуется обеспечить электронной подписью".

В Свердловском Минздраве и вовсе не стали комментировать внедрение электронных больничных, поскольку "такой информации к ним не поступало".

Стоит отметить, что ранее вице-премьер Ольга Голодец заявила о том, что в России все готово к распространению электронного формата, однако внедрение нового типа больничных листов будет происходить постепенно.

Ранее по теме:

Электронные больничные россиянам начнут оформлять в июле

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

Водная концессия - 20 миллиардов на пропой?

В Нижнем Тагиле.

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

Вагончик тронулся: Комаровой пришлось ускориться

В вопросе расселения балков.

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

Госпрограмма умерла. Господдержка вечна?

За дешевую ипотеку заплатят шельфом.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×