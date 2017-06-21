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"Победу" наказали за отказ в перевозке екатеринбуржцаСегодня в 18:37

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Штрафом.

Авиакомпанию "Победа" оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение прав потребителей. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, одному из пассажиров рейса Екатеринбург - Сочи не хватило места на борту самолета из-за овербукинга.

Авиакомпания пыталась обжаловать решение, однако суды апелляционной и кассационной инстанций оставили решение Арбитражного суда Свердловской области без изменения.

Следует добавить, что это не первый скандал с "Победой". В апреле 2017 года сотрудник авиакомпании отказал в регистрации на рейс Москва - Екатеринбург женщине с 2-летним мальчиком, страдающим ДЦП. При этом пассажирка заранее предупредила об особом ребенке. Однако служащий заявил, что в программе произошел сбой, и предложил ей вылететь из другого аэропорта.

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