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С набережной Исети исчез понтонный мост26 июня в 10:26

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"Стрелка" прислушалась к горожанам.

На набережной Исети появятся крытые павильоны, где разместятся кафе и точки доступа в Интернет. Такие изменения внесло московское КБ "Стрелка" в свою концепцию обустройства набережной после обсуждения с горожанами, состоявшегося в начале мая.

Новый вариант концепции существенно отличается от изначального. Так, в зоне у ЖК "Ривьера" на улице Горького, где сегодня находится площадка для выгула собак, будут организованы детская игровая зона и площадка для воркаута. На правом берегу на месте площадки Городского центра современного искусства (ГЦСИ) появится небольшой "торговый городок", закрытый модульным навесом. Пешеходная зона между зданием ГЦСИ и торговыми павильона будет выложена разноцветной плиткой с преобладанием розовых и серых тонов.

Один из вариантов оформления площадки перед ГЦСИ. Фото: ekbdialog.ru.

Понтонный мост, вызвавший столько споров, из нового варианта концепции исчез. Вместо него предусмотрена организация моста на сваях, который пройдет под существующим мостом на улице Куйбышева, соединив таким образом проектируемую зону с участком набережной за Дендропарком. Зеленая зона набережной будет засажена яблонями, березами, соснами, лиственницей, дубами, остролистными кленами и ивой.

Учли разработчики и историческую составляющую: на территории набережной будут обозначены места впадения в Исеть малых рек, уже не существующих на карте города — Акулинки, Мельковки и Малаховки. Кроме того, в зоне благоустройства предусмотрено размещение информационных стендов, рассказывающих об истории центральной части Екатеринбурга.

Следует напомнить, что благоустройство набережной — лишь первый этап реконструкции центра города, предложенный проектировщиками "Стрелки". На втором этапе планируется реконструировать площадь 1905 года и часть прилегающих к ней улиц и пешеходных зон. Кроме того, разработана концепция благоустройства набережной на участке от Куйбышева до ЦПКиО, которая начнётся после 2018 года. Её общественное обсуждение состоится 29 июня.

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