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Взрыв в петербургском метро "повесили" на Telegram26 июня в 13:02

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Им пользовались террористы.

Террористы, подготовившие апрельский взрыв в подземке Санкт-Петербурга, пользовались Telegram для связи с "зарубежными кураторами". Об этом заявили в ФСБ России.

"В ходе оперативного сопровождения расследования теракта 3 апреля этого года в метрополитене Санкт-Петербурга ФСБ России получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта", - сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ведомства.

В ФСБ подчеркивают, что мессенджер Telegram, дающий возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования, пользуется особой любовью террористов в России.

Стоит отметить, что на прошлой неделе глава Роскомнадзора Александр Жаров обратился с открытым письмом к основателю Telegram Павлу Дурову. Последнего предупредили, что в случае непредоставления сведений для включения компании в реестр организаторов распространения информации мессенджер будет заблокирован.

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Роскомнадзор пригрозил Дурову блокировкой Telegram

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