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Запрет на розничную продажу непищевой спиртосодержащей продукции, срок действия которого истекает в конце июня 2017 года, стоит продлить. С такой инициативой выступает Роспотребнадзор, передает "Уралинформбюро".

Благодаря запретительным мерам, отмечает глава ведомства Анна Попова, на 20-50% сократилось количество погибших от отравления спиртосодержащими растворами в разных регионах.

Жидкость, которую пили скончавшиеся на прошлой неделе четверо жителей Астраханской области и 11 человек из подмосковного Сергиева Посада, была приобретена не в торговой сети, подчеркнула главный санврач РФ.

Более полугода в России в открытой продаже отсутствуют непищевые жидкости с содержанием спирта более 28%, исключение сделано лишь для стеклоомывающих жидкостей и аэрозолей.

Строгие ограничения были введены после того, как в декабре 2016 года 76 иркутян умерли, отведав лосьона для ванн "Боярышник".