Только одним своим присутствием.

Даже выключенный смартфон способен негативно влиять на когнитивные способности владельца. К такому выводу пришли ученые из Техасского университета в Остине (США). Результаты исследования опубликованы в Journal of the Association for Consumer Research, передает "Уралинформбюро".

Участников эксперимента попросили пройти тесты на концентрацию внимания и способность удерживать и обрабатывать данные в уме длительное время. Перед началом испытания все получили разные рекомендации, куда и как положить свой выключенный телефон: вниз экраном или вверх, спрятать его в карман или сумку. Некоторые оставили гаджет в соседней комнате.

Оказалось, что последние набрали более высокие результаты при тестировании - они не тратили сил на наблюдение за телефоном и лучше концентрировались на заданиях.