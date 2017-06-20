Отмена рейсов "ВИМ-Авиа" расстроила 25 тысяч уральцевСегодня в 12:10
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Некоторым пришлось переплатить за отдых до 40%.
От 18 до 25 тысяч уральцев пострадали из-за отмены рейсов авиакомпании "ВИМ-Авиа". Как сообщил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев, путешественникам пришлось или возвращать перечисленные за путевки средства, или переносить отпуск на более поздний срок, или лететь в другую страну.
По словам Мальцева, когда туристы вынужденно покупают путевки в разгар сезона, стоимость пакетов выше, чем при бронировании в феврале или марте. Уральцам приходится переплачивать до 30-40%.
Что касается возврата средств за купленные ранее путевки, то с этим проблем нет, пояснил Мальцев. Как правило, туроператоры перечисляют деньги клиентам в течение нескольких часов. Это делается за счет их оборотных средств. В свою очередь туроператорам "ВИМ-Авиа" делать возврат не планирует. Скорее всего, перевозчик позже "отработает" перечисленные суммы.
"Все операторы, которых это коснулось, "устойчивые". Я уверен, что они полностью выполнят свои обязательства перед туристами. Эти операторы входят в ТОП-15, состоят в Турпомощи и обладают достаточными оборотными средствами. Я исключаю повторения сценария 2014 года", - подчеркнул Мальцев.
По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма, проблемы с "ВИМ-Авиа" будут неактуальны для уральцев уже в течение двух недель.
Сейчас обсуждается вопрос о привлечении иностранных авиакомпаний для выполнения чартеров из России. "Вариант с иностранными компаниями, я думаю, заработает в течение двух ближайших недель", - отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.
Стоит напомнить, что проблемы с "ВИМ-Авиа" у российских туристов начались в конце мая - начале июня. Из-за несвоевременного возврата с техобслуживания сразу несколько бортов произошли задержки и отмены рейсов. Позже перевозчик заявил о том, что вынужден урезать чартерную программу. Проблемы "ВИМ-Авиа" коснулись до 250 тысяч россиян.
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