На свой сайт.

Туроператор Anex Tour до сих пор не восстановил работу своего сайта. Портал был заблокирован 27 июня 2017 года.

"Когда сайт заработает, нам неизвестно. Москва выходит на работу только после 12.00 (по уральскому времени - прим.ред.). Пока никакой информации они нам не давали. С клиентами мы продолжаем работать", - пояснили "Уралинформбюро" в екатеринбургском офисе туроператора.

По данным федеральных СМИ, причиной сбоя в функционировании сайта стал вирус Petya. Вредоносная программа атаковала сайты более 80 компаний в разных странах мира. Вирус блокировал компьютеры и требовал за разблокировку 300 долларов в биткоинах. Компании вынуждены были приостановить работу сайтов.

Атаке подвергся и портал туроператора Mouzenidis Travel. Его восстановили к утру 28 июня.

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