Но женщинам можно.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с идеей запретить мужчинам изменять женам.

Парламентарий назвал свою инициативу ответом на предложение штрафовать за нецензурную брань в семье. "Я решил пойти дальше — инициировать запрет мужьям изменять своим женам", — заявил Петров.

Депутат собирается продумать детали законопроекта – сбор доказательной базы и меру наказания для неверных мужей. Предполагается, что виновный супруг может заключаться под домашний арест, передает "Уралинформбюро".

Ранее питерский парламентарий отметился законопроектом, регулирующим деятельность колдунов. Он предложил создать реестр магов, а тем, кто в него попал, выдавать разрешение на работу.



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