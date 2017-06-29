Дуров предоставит Роскомнадзору данные о Telegram28 июня в 18:58
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Для внесения мессенджера в реестр ведомства.
Павел Дуров согласился предоставить Роскомнадзору данные о Telegram. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".
По словам Дурова, регистрационные сведения о мессенджере не являются тайной и доступны в открытых источниках, передает "Уралинформбюро".
"Если на этом желания регулятора действительно ограничиваются, у меня нет возражений против использования этих данных для регистрации Telegram Messenger LLP в реестре организаторов распространения информации", - сообщил Дуров.
При этом он подчеркнул, что Telegram не намерен передавать личные данные пользователей. "В рамках работы с российским регулятором мы можем обещать только тот уровень сотрудничества, который демонстрируем во всех остальных странах, а именно – продолжать совместную работу по удалению публичных материалов, связанных с пропагандой терроризма, наркотиков, призывами к насилию и детской порнографией, а также продолжать работу по пресечению рассылок спама", - добавил Дуров.
Стоит отметить, что ранее ФСБ заявляло о том, что террористы активно используют Telegram для вербовки новых боевиков и передачи им инструкций к действию. Глава Роскомнадзора Александр Жаров публично обратился к Дурову с требованием раскрыть данные о компании, управляющей Telegram, в противном случае сервис пообещали заблокировать.
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