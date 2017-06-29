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Российские власти объявили войну недобросовестным дальнобойщикамСегодня в 11:22

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Отключающим бортовые устройства.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил взимания платы с водителей большегрузов за проезд по федеральным трассам. Теперь дальнобойщикам не удастся уйти от "дорожной подати".

Плата взимается на основании оформленной водителем маршрутной карты или данных бортовых устройств, которые шоферы должны запускать самостоятельно. Однако зачастую водители включают аппараты не на всем протяжении пути, а только при приближении к рамкам контроля, чтобы избежать штрафов.

Теперь, в случае если система "Платон" зафиксирует "пробелы" в маршрутах дальнобойщиков, она будет автоматически восстанавливать их и начислять плату по полной, передает "Уралинформбюро".

Плата за проезд по федеральным трассам, собираемая через систему "Платон", была введена 15 ноября 2015 года. Она должна была составить 3,06 рубля за километр пути. После волны протестов дальнобойщикам сделали скидку до 1,53 рубля. С 15 апреля тариф подняли до 1,91 рубля.

У дальнобойщиков "Платон" вызывает массу недовольства. Во многих городах России, в том числе под Екатеринбургом, водители большегрузов стоят на трассах вдоль обочин в знак протеста.

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