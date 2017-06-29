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Рабочие загнали "Уралвагонзавод" в патовую ситуациюСегодня в 15:31

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Независимый профсоюз намерен засудить предприятие.

В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила 29 июня прошло предварительное слушание по иску четырех рабочих "Уралвагонзавода", которые намерены доказать незаконность перевода их в простой. Первое полноценное заседание назначено на 26 июля.

Как рассказал "Уралинформбюро" председатель НПС "Солидарность" Алексей Димитров, на сегодняшнее заседание представитель УВЗ не принес никаких обосновывающих документов. Более того, по его мнению, юристы предприятия находятся в патовой ситуации: если они не обоснуют свои действия, то покажут беспочвенность решения работодателя, а если предоставят все истребованные документы - суд увидит, что основания для отправки в простой нет, так как в рабочем процессе никаких изменений не произошло.

"Их решили просто выдавить. Работников необоснованно отправили в простой из-за чего у них ухудшилось материальное положение - начисления выплачиваются меньше обычного. Работодатель мотивирует это некими организационными работами. Однако за 10 лет, сколько они там работают, ничего не изменилось и работа есть", - отмечает Димитров.

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