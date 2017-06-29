Рабочие загнали "Уралвагонзавод" в патовую ситуациюСегодня в 15:31
- Текст
Независимый профсоюз намерен засудить предприятие.
В Дзержинском районном суде Нижнего Тагила 29 июня прошло предварительное слушание по иску четырех рабочих "Уралвагонзавода", которые намерены доказать незаконность перевода их в простой. Первое полноценное заседание назначено на 26 июля.
Как рассказал "Уралинформбюро" председатель НПС "Солидарность" Алексей Димитров, на сегодняшнее заседание представитель УВЗ не принес никаких обосновывающих документов. Более того, по его мнению, юристы предприятия находятся в патовой ситуации: если они не обоснуют свои действия, то покажут беспочвенность решения работодателя, а если предоставят все истребованные документы - суд увидит, что основания для отправки в простой нет, так как в рабочем процессе никаких изменений не произошло.
"Их решили просто выдавить. Работников необоснованно отправили в простой из-за чего у них ухудшилось материальное положение - начисления выплачиваются меньше обычного. Работодатель мотивирует это некими организационными работами. Однако за 10 лет, сколько они там работают, ничего не изменилось и работа есть", - отмечает Димитров.
Ранее по теме:
Работяги "Уралвагонзавода" поведут Ростех в суд
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 18:48
Маленьким вундеркиндам не грозят инфаркты и инсульты
В старости.Сегодня в 18:42
Трое свердловчан ответят за убийство 9-летней давности
И разбой.Сегодня в 18:36
Обвиняемый в гибели южноуральского срочника офицер получил 4 года
Условно.Сегодня в 18:26
Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве Немцова
Виновны.Сегодня в 17:43
Ипотекой охватят миллион россиян
В рамках нового нацпроекта.Сегодня в 17:31
Гадалка похитила у югорчанки полмиллиона рублей
И золотые украшения.Сегодня в 17:23
Луна "окольцует" Землю
В далеком будущем.Сегодня в 17:23
"Уральские авиалинии" довезут екатеринбуржцев до Калининграда
Без пересадок.Сегодня в 17:15
МВД отказывается заводить "уголовку" по мелким преступлениям
Если нет подозреваемого.Сегодня в 17:04
Екатеринбургский завод защитили от высоток
Он останется "островком старины".Сегодня в 16:55
В Челябинске ищут отца и сына
По подозрению в ДТП со смертельным исходом.Сегодня в 16:51
В Челябинске разбился двухгодовалый ребенок
Упав с 9 этажа.Сегодня в 16:46
Полиция задержала почти 20 тонн свинца с незаконного завода в Дегтярске
Металл везли на продажу.Сегодня в 16:42
В Екатеринбурге вновь перекроют движение около Центрального стадиона
На два дня.Сегодня в 16:37
Сергей Степашин открыл в Алапаевске памятник Великой княгине
Елизавете Фёдоровне Романовой.
Главные новости
- Сегодня в 18:36Обвиняемый в гибели южноуральского срочника офицер получил 4 года
- Сегодня в 18:26Присяжные вынесли вердикт обвиняемым в убийстве Немцова
- Сегодня в 15:47В Нижнем Тагиле закрывается филиал университета путей сообщения
- Сегодня в 15:31Рабочие загнали "Уралвагонзавод" в патовую ситуацию
- Сегодня в 14:50Дело — труба: тюменский водопровод теряет 27% воды
Аналитика
Митинг без причины
Признак… грядущих выборов.
Ветхие пленники "Медной горы"
"Квартал ювелиров" может исчезнуть.
Кандидаты в губернаторы Среднего Урала "примерили" кресло президента
И разделили 9 миллионов.