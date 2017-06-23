Они требуют равных прав.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила 29 июня 2017 года рассмотрит коллективный иск четырех рабочих "Уралвагонзавода". Сотрудники предприятия судятся, чтобы выжить, пояснил "Уралинформбюро" председатель независимого профсоюза НПС "Солидарность" Алексей Димитров.

"Работников необоснованно отправили в простой из-за чего у них ухудшилось материальное положение - начисления выплачиваются меньше обычного. Работодатель мотивирует это некими организационными работами. Однако за 10 лет, сколько они там работают, ничего не изменилось и работа есть", - рассказал Димитров.

Ситуация примечательна тем, что в простой отправили лишь пятерых работников (одна женщина не выдержала административного давления и написала заявление об увольнении - прим. ред.). А произошло это ровно после того, как все они вошли в "Солидарность" и начали отстаивать свои права. "Эти рабочие вступили к нам в профсоюз, начали защищать свои права и работодателю не понравилось, что информация о ситуации на предприятии вышла за его пределы. Их решили просто выдавить", - пояснил председатель "Солидарности".

По данным Димитрова, истцы трудятся в определенном бюро на УВЗ, где по одной и той же профессии всего работает 11 человек. В простой отправлены именно члены "Солидарности". "Остальные же работают точно в таком же графике, точно такой же функционал. Но простой им не ставят и они получают большую заработную плату", - посетовал Димитров.

Это не первый суд, в который члены "Солидарности" повели "Уралвагонзавод". Ранее они же судились по поводу неполноценного начисления сверхурочных, которые, по данным Димитрова, недополучают еще порядка 30 тысяч человек.

Сейчас идет переход "Уралвагонзавода" под антикризисное управление ГК "Ростех". Накануне на предприятии побывал вице-премьер России Дмитрий Рогозин.



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