На два дня.

В Екатеринбурге в очередной раз перекроют движение рядом с Центральным стадионом. С 0.00 8 июля до 16.00 9 июля автомобилисты не смогут проехать через перекресток улиц Репина, Посадской и Мельникова.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" будет заниматься реконструкцией проезжей части в рамках подготовки к ЧМ-2018.

В связи с перекрытием ТТУ ограничит выпуск на линию троллейбусов № 3 и 7.

Стоит отметить, что ранее улицу Репина перекрывали на 10 дней - с 3 по 13 июля. Все это время около Центрального стадиона были серьезные пробки.

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