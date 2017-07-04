Некоторым.

В Екатеринбурге продлили договоры с некоторыми частными перевозчиками. Ранее мэрия заявляла, что полностью отменит их маршруты с 1 июля 2017 года.

Как рассказал "Уралинформбюро" руководитель компании "Параллель" Степан Николин, их 070 автобус будет ходить до 1 сентября 2017 года.

"Что касается других маршрутов, то я знаю, что по поводу 024 маршрутки тоже договор продлен. Эти маршруты пользуются у людей спросом", - пояснил Николин.

Ранее чиновники заявляли, что в июле избавятся от 8 маршруток, затем до конца года - еще от 7. В мэрии поясняют, что данные автобусы дублирующие.

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