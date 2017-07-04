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С ожирением россиян начинают бороться03 июля в 14:43

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Ученые.

В России создан межведомственный научный совет по медицинским проблемам питания, участники которого будут бороться с лишним весом жителей страны, сообщает газета "Известия". В него вошли 33 представителя разных учреждений и регионов.

Ученые определяют ожирение эпидемией XXI века и связывают его с целым букетом заболеваний: сосудистыми патологиями, сахарным диабетом, подагрой и даже некоторыми формами онкологических заболеваний. По данным Роспотребнадзора, за 5 лет (с 2011 по 2015 год) заболеваемость ожирением среди взрослого населения выросла РФ в 2,3 раза, на 2% увеличилась заболеваемость сахарным диабетом второго типа.

Борьбу с тучностью начнут с образовательной "реформы", передает "Уралинформбюро". "Нужно создавать программы, учебники, кафедры. Кафедры диетологии вообще почти нигде нет", - заявил председатель совета Виктор Тутельян.

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