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В Екатеринбурге определились с повременными тарифами на проезд03 июля в 17:24

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Они составят 28 и 40 рублей.

В Екатеринбурге остановились на двух повременных тарифах на проезд в общественном транспорте. Согласно первому, при необходимости пересадки пассажирам нужно будет успеть сделать ее в течение получаса. Стоимость поездки составит 28 рублей. Второй увеличивает время для пересадки до 60 минут и обойдется в 40 рублей. Поездка без пересадок, как и сейчас, будет стоить 28 рублей.

Тарифы начнут тестировать 15 июля 2017 года. Пока только в трамваях и троллейбусах. В августе к эксперименту присоединится и МОАП.

Как сообщила "Уралинформбюро" технический директор компании "И-Сеть" Наталья Тарарычкина, осенью по итогам тестов будет принято решение о введении тарифов на постоянной основе. "Стоимость может измениться. 28 рублей и 40 - это лишь рабочие тарифы", - прокомментировала она.

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