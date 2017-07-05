Полицейские собирают потерпевших.

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере строительства жилья. В преступлении подозреваются руководители компании-застройщика ЖК "Оптимист" (Первоуральск), сообщил "Уралинформбюро" официальный представитель регионального ГУ МВД России Валерий Горелых.

По данным полицейских, в 2015-2017 годах были похищены средства более 70 граждан, участвовавших в долевом строительстве. Точная сумма ущерба устанавливается. При этом в заявленные договором сроки дом не построен.

Пострадавших от действий строительной компании просят обратиться в отдел № 2 следственной части ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области по адресу: Екатеринбург, проспект Ленина, д.15, кабинет № 509 или по телефонам: 8 (343) 358-75-95, 358-75-87.



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