И обязали сдать дом до июля.

Прокуратура Свердловской области заинтересовалась судьбой двух громких долевых долгостроев — ЖК "Оптимист" (Первоуральск) и "Березки" (Березовский). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе ведомства.

Строительством этих жилых комплексов занимается группа компаний "БЗСК", головной офис которой находится в Березовском. Она объединяет несколько производственных предприятий и строительных компаний, работающих в Екатеринбурге, Березовском и Нефтеюганске. Строительство второй очереди ЖК "Березки" должно было завершиться в июле 2017 года, однако стройка остановилась еще год назад. По словам самих дольщиков, денег на достройку у девелопера нет, счета арестованы.

Аналогичная ситуация сложилась и вокруг ЖК "Оптимист", который строится. Этот комплекс возводился по государственной программе "Жилье для российской семьи", реализация которой была досрочно свернута федеральным Минстроем в мае 2017 года. Среди дольщиков "Оптимиста" немало бюджетникам, участникам боевых действий, инвалидам. На данный момент из 17 этажей "Оптимиста" готовы всего 8, стройка стоит.



Так выглядит "Оптимист" на эскизе проектировщика... Фото: vk.com/pervoptimist.



... а так он выглядел в мае 2016 года, когда стройка остановилась. Фото: vk.com

В начале текущей недели областной прокурор Сергей Охлопков вызвал "на ковер" руководство ГК "БЗСК". По данным пресс-службы прокуратуры, застройщик пообещал до 7 июля 2017 года направить в Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области извещения об окончании строительства ЖК "Березки". В отношении ЖК "Оптимист", который строит компания "БЗСК-Инвест" ("дочка" БЗСК), подготовлен проект мирового соглашения с банком-кредитором.

"ЖК "Оптимист" поставлен на дополнительный контроль правительства Свердловской области, — сообщили "Уралинформбюро" представители областного Минстроя. —Министерством строительства и развития инфраструктуры региона создана межведомственная рабочая группа для урегулирования сложившейся на объекте ситуации". При этом объект не включен в число проблемных, так как по нему нет просрочки по срокам исполнения договоров долевого участия, а застройщик не признан банкротом. Это не дает возможности дольщикам получить статус "обманутых", пояснили агентству в облминстрое.

Кроме того, 28 июля зампрокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков обсудил с представителями областных властей ситуацию еще на двух проблемных объектах долевого строительства в Екатеринбурге: ЖК "Кольцовский" и ЖК "Комиссар". Там своей очереди на квартиры дожидаются свыше 200 дольщиков. По итогам встречи областному министру строительства и развития инфраструктуры Михаилу Волкову было предложено в течение недели проработать механизмы возобновления работ на "Кольцовском" (улица Бахчиванджи, 15).



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