Кого - неизвестно.

Суд по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 в небе над Донбассом пройдет в Нидерландах. К такому решению пришли представители стран-участниц международной следственной группы JIT (Бельгия, Нидерланды, Украина, Малайзия и Австралия), говорится в сообщении на сайте МИД королевства.

Дата проведения первого заседания, а также имена подозреваемых пока не оглашаются, передает "Уралинформбюро".

Ранее страны JIT предлагали создать международный трибунал под эгидой ООН, однако в 2015 году Россия заблокировала эту идею в Совбезе.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли граждане десяти государств - 298 человек, в том числе 80 детей.

Власти Украины и Донецкой народной республики сваливают вину в произошедшем друг на друга. Не обошлось и без обвинения в адрес России - в докладе JIT утверждается, что поразивший Boeing "Бук" доставили в Донецкую область из РФ, а потом вернули обратно.