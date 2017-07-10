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Американские ученые изобрели мобильник без батареиСегодня в 12:55

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Похожий на рацию.

Исследователи из США изобрели сотовый телефон, которому не нужна батарея. Сообщение об этом появилось в блоге Вашингтонского университета.

В основе разработки лежит новая технология преобразования голоса, которая отличается сниженным энергопотреблением. Тестирование гаджета увенчалось успехом – ученые совершили звонок по Skype.

На данном этапе мобильник больше похож на рацию, чем на сотовый: "экономичная" технология не позволяет одновременно отправлять и получать аудиосигнал - приходится переключаться между режимами.

Устройство работает за счет микроволн от внешних источников радиосигнала или света. Энергию собирает солнечный элемент размером с рисовое зернышко.

Ученые намерены усовершенствовать свою разработку, передает "Уралинформбюро".

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