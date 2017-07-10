Достучавшимся до Путина.

Уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Такое распоряжение сделал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Столичные специалисты проверят качество работы свердловских сыщиков. Также Бастрыкин поручил принять конкретные меры по восстановлению нарушенных прав граждан и привлечь виновных к ответственности. Ход расследования глава СКР взял под личный контроль, передают федеральные СМИ.

По данным следствия, 195 работников Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий не видели зарплаты с апреля 2016 по январь 2017 года - скопился многомиллионный долг.

Как ранее сообщало "Уралинформбюро", на проблему тагильчан обратил внимание президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава государства напомнил, что сотрудники завода обращались к нему во время "прямой линии".

"Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда такое хамство по отношению к людям", - отметил В.Путин.

Евгений Куйвашев заверил, что люди в беде не останутся. "Я с заводчанами сам обязательно встречусь. Мы с профильным министром посмотрели: руководство этого предприятия ни разу не выходило к нам с просьбой о поддержке, не пыталось войти ни в одну областную программу. Обязательно разберемся, в чем причина невыплат. Если есть какие-то объективные трудности – поможем, а если нет – вместе с компетентными ведомствами сделаем все, чтобы собственники понесли ответственность в полном объеме", - резюмировал глава региона.

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