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В екатеринбургских трамваях запустили повременной тарифСегодня в 14:01

Пока - в тестовом режиме.

10 июля 2017 года екатеринбуржцам начали выдавать первые ЕКарты с повременными тарифами. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в компании "И-сеть".

Вместе с пластиковыми картами горожанам вручают памятки с описанием тарифов. Их всего два: 28 рублей стоит поездка с пересадками в течение получаса, 40 рублей - с пересадками в течение часа.

Пока ЕКарты действуют в тестовом режиме, причем только в трамваях и троллейбусах. В августе к эксперименту планируется подключить МОАП. Осенью, если результаты будут положительными, повременные тарифы запустят на постоянной основе.

Стоит напомнить, что повременные тарифы планировалось запустить еще 1 июля вместе с отменой 114 автобусных маршрутов. Однако идея чиновников не нашла понимания у екатеринбуржцев, и госслужащие вынуждены были "сдвинуть" транспортную реформу.

Ранее по теме:
В Екатеринбурге определились с повременными тарифами на проезд

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1 комментариев из 1 | смотреть все
откровенный грабёж граждан бандитской мэрией Сегодня в 15:43

Это означает одно-что люди с удалённых районов не смогут добираться до своей работы и до учёбы. Как быть тем студентам, которые живут, например, на Вторчермете или даже на Химмаше и каждый день ездя на учёбу в УРФУ? Да и в часы пик, когда пробки, даже с ВИЗа до УРФУ за час не добраться.

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