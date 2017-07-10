Пока - в тестовом режиме.

10 июля 2017 года екатеринбуржцам начали выдавать первые ЕКарты с повременными тарифами. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в компании "И-сеть".

Вместе с пластиковыми картами горожанам вручают памятки с описанием тарифов. Их всего два: 28 рублей стоит поездка с пересадками в течение получаса, 40 рублей - с пересадками в течение часа.

Пока ЕКарты действуют в тестовом режиме, причем только в трамваях и троллейбусах. В августе к эксперименту планируется подключить МОАП. Осенью, если результаты будут положительными, повременные тарифы запустят на постоянной основе.

Стоит напомнить, что повременные тарифы планировалось запустить еще 1 июля вместе с отменой 114 автобусных маршрутов. Однако идея чиновников не нашла понимания у екатеринбуржцев, и госслужащие вынуждены были "сдвинуть" транспортную реформу.

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