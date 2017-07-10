Работникам нижнетагильского завода начали выплачивать зарплатыСегодня в 14:54
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После письма Путину.
Работникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, за которых вступился президент РФ Владимир Путин, начали выплачивать долги по зарплате.
Первыми деньги получили сотрудники, у которых есть банковские карты. Сейчас формируются списки тех, у кого "пластика" нет, - с ними рассчитаются в ближайшее время.
Руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий накопило долги перед 195 работниками. По данным следователей, им не было перечислено около 13 миллионов рублей. Через судебных приставов подтверждены требования 86 тагильчан на общую сумму 7,5 миллиона рублей.
Работники предприятия направили жалобу Путину в ходе "прямой линии" с президентом. Глава государства передал письмо врио губернатора Среднего Урала Евгению Куйвашеву. На завод немедленно были направлены члены областного правительства – министр промышленности Сергей Пересторонин и глава Минстроя Михаил Волков. Также в Нижний Тагил прибыли представители прокуратуры.
Как сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области, предприятие находится в стадии банкротства. Проблемы начались еще в 2014 году, когда производство сократилось на 70%. Полностью НТЗТИ остановился в 2016 году.
По факту невыплаты зарплат возбуждено три уголовных дела - о невыплате зарплат, сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, а также о мошенничестве. Руководство завода подозревается в хищении 4 миллионов рублей. Сейчас все три дела объединены в одно.
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