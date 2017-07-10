Количество автобусов на улицах Челябинска вырастет вдвоеСегодня в 16:41
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До конца года.
Власти Челябинска до конца 2017 года планируют почти вдвое увеличить количество автобусов на улицах - со 120 до 200 машин.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, в течение лета будет приобретено 10 новых газомоторных автобусов большой и средней вместимости. Вторая партия из 10 машин поступит до конца 2017 года. На эти цели из бюджетов всех уровней будет выделено от 48 до 80 миллионов рублей.
Остальные 60 автобусов планируется взять из существующего автопарка. Руководство ООО "Общественный городской транспорт" намерено "реанимировать" старые машины.
Стоит отметить, что ситуация с общественным транспортом в Челябинске не самая благоприятная. В конце октября 2016 года МУП "Челябавтотранс" было признано банкротом. Вместо него учредили ООО "Общественный городской транспорт", на 100% принадлежащее муниципалитету. Туда перешли водители и кондукторы "Челябавтотранса".
Процедура банкротства запущена и в отношении МУП "Челябинский городской электрический транспорт". Иск о несостоятельности "ЧелябГЭТ" подала Федеральная налоговая служба. Поводом стал долг в 554,3 миллиона рублей.
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