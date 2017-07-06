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Челябинский электротранспорт спасет инвесторСегодня в 12:04

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Потенциальные кандидаты уже есть.

Финансовым оздоровлением челябинского электротранспорта займется инвестор. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора региона, несколько кандидатов уже проявили интерес к этой теме. Подробности пока не сообщаются.

В конце мая 2017 года в отношении МУП "Челябинский городской электрический транспорт" была начата процедура банкротства. На предприятии ввели наблюдение. Иск о несостоятельности "ЧелябГЭТ" подала Федеральная налоговая служба. Поводом стал долг в 554,3 миллиона рублей.

Запущенная ситуация не только с электротранспортом Яелябинска, но и с автобусами. В конце октября 2016 года МУП "Челябавтотранс" был признан банкротом. Вместо него учредили ООО "Общественный городской транспорт", на 100% принадлежащее муниципалитету. Туда перешли водители и кондукторы "Челябавтотранса".

По данным руководителя Общества Дмитрия Холода, за два месяца работы задолженность по зарплате перед сотрудниками удалось частично погасить: из 34 миллионов рублей работникам выплачено 17. В ближайшее время будет перечислена оставшаяся сумма. В будущем автобусный транспорт планируется сделать полностью безубыточным, в том числе и за счет реализации новой маршрутной схемы.

Стоит отметить, что рынок пассажирских перевозок в Челябинске оценивается в 5-6 миллиардов рублей в год, но он частично находится "в тени".

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