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Уралуправтодор взял две недели на ремонт размытой дороги в ПрикамьеСегодня в 15:24

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Работы уже начались.

На восстановление размытого участка трассы Пермь - Екатеринбург понадобится две недели. Дорогу откроют только 20 июля 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уралуправтодора.

Сейчас на пострадавшем от стихии участке идут ремонтные работы. "На данный момент закончена разборка конструкций сопряжения моста с насыпью, произведен анализ повреждений и утвержден объем работ и сроки их окончания. Необходимо сделать следующие виды работ: устройство заборной стенки моста и струенаправляющей конструкции из шпунта, отсыпка конуса насыпи дренирующим грунтом, монтаж переходных плит сопряжения, устройство асфальтобетонного покрытия с восстановлением элементов обустройства", - прокомментировали в пресс-службе организации.

Там добавили, что движение транспорта осуществляется в объезд разрушенного участка - через село Бершеть. Заторов на трассе нет.

Стоит напомнить, что проезжая часть в районе моста через реку Юг на 36 километре трассы Пермь - Екатеринбург провалилась 7 июля 2017 года. Ее основание размыло водой из-за затяжных дождей.

Ранее по теме:
Дожди размыли "новую" трассу Пермь - Екатеринбург

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