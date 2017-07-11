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Депутаты Госдумы намерены отсрочить курортный сбор10 июля в 18:22

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И снизить его размер.

Комитет Госдумы по бюджету и налогам выступил с инициативой отсрочить введение курортного сбора до мая 2018 года в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Также он предлагает снизить максимальный размер в первый год со 100 до 50 рублей с человека. Об этом сообщил глава комитета Андрей Макаров. По его словам, регионы не готовы запустить сбор раньше 1 мая 2018 года. Предполагается, что целевое расходование "поборов" будет контролировать специально созданный общественный совет.

Именно "поборами" называют взимание курортной платы некоторые туроператоры и сами туристы. При этом, по мнению экспертов, отсрочку должна быть больше одного года.

"Думаю, реализацию эксперимента стоило бы отложить на два года, когда потоки внутреннего туризма возрастут. Участвуя в дискуссиях, понял, что не все профессионалы туризма до конца разбираются в этом вопросе. Даже если сбор снизят до 50 рублей, дороже может стать само администрирование платежей. К тому же представленные регионы разнятся по типу отдыха, по инфраструктурному обеспечению - к каждому из них нужен индивидуальный подход", – пояснил "Уралинформбюро" исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

В целом же собеседник агентства считает курортный сбор явлением положительным, поскольку платежи, как предполагается пойдут на пиар отечественных курортов и на облагораживание территорий отдыха, что должно существенно улучшить качество релакса туристов. Однако, подчеркнул Мальцев, необходимо четко выделить группы граждан, которых следует освободить от тарифа - так как отпуск семье из четырех взрослых человек, которые отдыхают эконом-вариантом, может вылететь в солидную копеечку.

Стоит отметить, что на данный момент от курортного сбора планируется освободить граждан до 18 лет, героев России и труда, ветеранов Великой Отечественной войны, а также проживающих в Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях граждан. Итоги эксперимента покажут, насколько возможно распространение курортного сбора на всю страну. Пока же программа рассчитана до 2022 года в четырех названных регионах.

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