"Борзота" из Нижнего Тагила отчиталась перед пранкерами за хамствоСегодня в 08:34
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И задержку зарплат рабочим.
Известные российские пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов) разыграли руководство Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, скандально прославившееся после приезда в Екатеринбург президента РФ Владимира Путина.
9 июля на встрече с врио губернатора Свердловской области Евгением Куйвашевым глава государства рассказал, что во время последней "прямой линии" к нему обратились работники предприятия, пожаловавшиеся на длительную задержку зарплат. "Владелец завода - надо, конечно, это проверять, но если на самом деле так, звучит странно - якобы, заявил рабочим: пока президент лично ко мне не обратится, ничего не получите. Надо понять: если это так, то откуда эта борзота, такое хамство по отношению к людям?", - возмутился президент.
Лексус и Вован решили выяснить мнение руководителей НТЗТИ по поводу сложившейся ситуации. В беседе с ними пранкеры представились сотрудниками областной администрации , сообщают Вести.Ru.
Левон Манукян, возглавлявший завод в 1997-2002 годах, а также с января по сентябрь 2016-го, заявил, что к его второму приходу на предприятие оно уже было в убыточном состоянии. По его словам, завод банкротили якобы еще с 2015 года, а главный собственник Денис Кокорин, разворовывал завод и сливал продукцию через дочерние организации.
"Я пришел — посмотрел: завод уже обанкрочен. Попросил бухгалтерские документы — завод тогда уже имел долг 32 миллиона рублей. Для такого завода это значительная сумма", — рассказал Манукян. Долг по зарплате, по его словам, тогда составлял 7 миллионов рублей. Рабочим хамил Кокорин, добавил экс-директор.
В бедах предприятия винит собственника и конкурсный управляющий Олег Скороход, заявивший, что деньги работникам будут выплачены лишь после процедуры продажи обанкротившегося завода, то есть примерно через полгода.
Сам Денис Кокорин, чей отец возглавлял НТЗТИ до Манукяна, заявляет обратное - якобы тот развалил завод и именно он хамил работникам.
Как ранее сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области, проблемы на заводе начались еще в 2014 году, когда производство сократилось на 70%. Полностью НТЗТИ остановился в 2016 году.
По факту невыплаты зарплат возбуждено три уголовных дела - о невыплате зарплат, сокрытии денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов, а также о мошенничестве. Руководство завода подозревается в хищении 4 миллионов рублей. Сейчас все три дела объединены в одно.
Следует отметить, что после приезда Владимира Путина рабочим начали выплачивать долги.
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