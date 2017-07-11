Если ее не разберут раньше.

Телебашни в российских городах, которые примут матчи чемпионата мира по футболу-2018, украсит художественная подсветка. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал генеральный директор "Российской телевизионной и радиовещательной сети" (РТРС) Андрей Романченко.

"С Нижним Новгородом мы работаем и со всеми городами, которые будут принимать чемпионат мира по футболу в 2018 году, по программе художественных подсветок, - отметил он. - Подсветка - это красиво, мы хотим красиво выглядеть не только на рынке со своими коллегами вещателями, но и чтобы любой зритель понимал, откуда к нему идет телевизионный сигнал".

Весной художественная подсветка появилась на телебашне в Черкесске. "Очень красиво получилось. Она на светодиодах, управляемых с компьютеров, можно менять цвет, интенсивность освещения, делать повседневный режим, праздничный режим", - поделился гендиректор РТРС. Аналогичная появится и в Назрани - к 25-летию Республики Ингушетия.

В 2018 году матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 городах России, среди которых и Екатеринбург, передает "Уралинформбюро". Вот только телебашня в уральской столице представляет собой недострой в потеках ржавчины. Сможет ли подсветка "спрятать" от гостей уральской столицы это неприглядное строение, будет ясно уже через год.

Стоит отметить, что реконструкция недостроенной телебашни в Екатеринбурге - больной вопрос для властей Свердловской области. В 2013 году регион выкупил объект у РТРС за полмиллиарда рублей, теперь телебашню вместе с землей под ней намерены передать в уставной капитал несуществующего АО "Ледовая арена" (УГМК-холдинг). На участке появится ледовый дворец, какая судьба ждет телебашню - пока вопрос.

Однако существует и альтернативный вариант. Недострой в сердце уральской столицы может превратиться в "Глобальный маяк" и стать одним из центров притяжения международной выставки ЭКСПО-2025, на проведение которой претендует мегаполис.



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