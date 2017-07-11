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Нетипичный троянец крадет данные банковских карт россиянСегодня в 10:55

  • Текст

Из кассовых терминалов.

Новая модификация троянца Neutrino атакует POS-терминалы и крадет данные банковских карт россиян.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе "Лаборатории Касперского", на РФ приходится четверть от общего числа попыток зловреда проникнуть в корпоративные системы. Также его атакам подверглись Алжир, Казахстан, Украина и Египет. Каждая десятая попытка заражения приходится на предприятия малого бизнеса.

Модификация Neutrino для POS-терминалов – не типична для давно известного зловреда. Теперь он похищает данные банковских карт, которые проходят через зараженные платежные терминалы. При этом троянец не сразу приступает к сбору информации - попав в "операционку" POS-терминала, он затаивается на некоторое время. Возможно, так он пытается обойти защитные технологии.

По-мнению аналитиков, Neutrino является подтверждением того, что киберугрозы постоянно эволюционируют: новые версии известных зловредов становятся сложнее, их функционал расширяется, а "аппетиты" растут.

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