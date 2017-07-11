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Фирме Карапетяна "влетело" от ГИБДД за разбитый Режевской трактСегодня в 15:09

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Глубина выбоины в 16 сантиметров.

Брат свердловского депутата Армена Карапетяна стал участником очередного дорожного скандала. Инспекторы ГИБДД обнаружили на трассе Екатеринбург - Реж - Алапаевск, ремонтом которой с 2016 года занимается компания Рафика Карапетяна "СУ-196", огромную выбоину. Ее длина составляет 4,8 метра, ширина - 2,6 метра, глубина - 16 сантиметров.На этом отрезке повреждены колеса несколько десятков автомобилей.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, по данному факту возбуждено административное дело о нарушении требований безопасности при ремонте дорог. В ходе проверки выяснилось, что подрядчик обновлял трассу с грубейшими нарушениями.

Инспекторы вызвали на опасный участок руководство свердловского ГКУ "Управление автомобильных дорог", а также представителей компании "СУ-196". Вчера вечером подрядчик ликвидировал дефект.

Стоит напомнить, что ранее в отношении фирмы Карапетяна было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. По данным источника агентства, поводом стало исполнение контракта на ремонт дороги Ревда - Мариинск - Краснояр на территории Ревдинского городского округа.

Ранее по теме:
Дорожная фирма Карапетяна попала под "уголовку"

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