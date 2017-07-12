Мать пермского Люцифера пыталась зарезать мужаСегодня в 11:22
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И его любовницу.
Пермская сатанистка Наталья Меньшикова пыталась расправиться с мужем - отцом ее детей Люцифера и Вальдемара - и его любовницей. Об этом она рассказала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По словам женщины, супруг ей постоянно изменял и пил. В конечном счете он ушел от семьи к новой девушке - психологу. "Люц в мае ушел жить к ней. И там оказалось, что наша раскрепощенная дева на самом деле пуританка, трезвенница и скалку тоже на готове держит, и деньги в дом носить требует. Он соскучился по мне и детям.... бегал ко мне пообщаться, побухать. А в один прекрасный момент заявил, что возвращается ко мне, что никого роднее меня у него нет и не будет, ля ля", - пишет Наталья (здесь и далее орфография и пунктуация автора, - прим.ред.).
Однако в семье Константин пробыл недолго. Он продолжил общаться с новой девушкой. "Она полчаса в трубку пела ему про то, как никого до него не любила, просила и умоляла вернуться, мне унижалась и просила "ОТДАЙ ЕГО МНЕ ПОЖАЛУЙСТА" и вуа-ля ОНА ЕГО ВСЕ-ТАКИ ДОЖАЛА! И он снова с ней!" - отмечает женщина.
Тогда сатанистка решила расправиться и с мужем, и с разлучницей. "Я была бухая и не выдержала, меня понесло. Я не буду врать (в отличии от нее, я всегда говорю правду), я захотела их убить, и возможность у меня была. Я принесла нож в одежде. Потом подумала, что если убить только ее одну, то Люц мне поможет спрятать тело. И ему глазами показываю, мол, давай, вместо этого он оказался на ее стороне, сломал все ножи, избил меня. Это все было на глазах у орущих проснувшихся детей", - делится подробностями семейных перипетий Наталья.
Затем, по словам женщины, муж забрал ее телефон и банковскую карту. "Прощайте, денежки! У меня 200 руб в кошельке! Я вызвала ментов, написала на него заявление", - подытожила она.
Молодые родители из Перми прославились на всю Россию после того, как назвали новорожденного сына именем падшего ангела. 25 сентября 2014 года мальчик Люцифер был официально занесен в книгу записей актов гражданского состояния и получил свидетельство о рождении. Через год у пары родился второй сын, которого назвали Вольдемаром.
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"супруг ей постоянно изменял и пил. В конечном счете он ушел от семьи к новой девушке - психологу. "
СУПЕР. Сколько дебилов психологов выпускают сейчас вузы??????!!!!!!!!!!!! Какой непрофессионализм психолога, что она не смогла разобраться в его психологии.ответить
Вообще-то, с разведёнными мужиками обычно так и бывает (даже если без всякого сатанизма и прочих извращений), они обычно так и ходят на две стороны, к бывшей и новой. Потом у кого-то из этих двух сторон нервы не выдерживают и в лучшем случае посылает к чёрту, в худшем может по башке скалкой, ога.ответить
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