В роддоме.

В Центральном районном суде Челябинска стартовал суд по делу о перепутанных в роддоме детях. Их случайно подменили 30 лет назад.

По заявлению истца Зои Тугановой, в 1987 году она родила дочь, но медики перепутали ее с другой девочкой. Спустя много лет женщина нашла вторую роженицу и сделала ДНК-тест, который подтвердил подозрения. Женщины воспитывали неродных детей, передает "Уралинформбюро".

Судьбы девочек сложились совершенно по-разному. Катя Туганова росла в любви и достатке. Семья же Люции Тулигеновой оказалась неблагополучной. Девочка была непохожа на родителей, они часто ругались и мать начала пить.

Истец требует с Перинатального центра (правопреемник прежнего роддома - прим.ред) и областного минздрава 10 миллионов рублей за моральные и физические страдания. Деньги женщина планирует потратить на квартиру для Люции.

Медики исковые требования не признали и потребовали представить документы, подтверждающие факт родов и моральных страданий. Представитель минздрава сообщил, что ведомство не является собственником Перинатального центра, а потому и вовсе не может выступать ответчиком по делу.

Судья отложил предварительное судебное заседание до 28 июля. За это время истец должен предоставить запрошенные бумаги. По существу дело будут рассматривать 9 августа.

Ранее по теме:

Суд Челябинска рассмотрит дело о подмене младенцев в роддоме