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Тагильскую полицию обвинили в жестоком обращении с животными12 июля в 18:56

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За расстрел "бешеной" собаки.

Свердловская зоозащитница и владелица приюта "Добрые руки" Алена Казакова написала заявление в полицию Нижнего Тагила о жестоком обращении с животными, рассказала "Уралинформбюро" сама девушка. Поводом стал расстрел сотрудниками местного УМВД взбесившейся собаки 6 июля.

"Собака забежала за хозяйкой в магазин. Там был почтальон, она испугалась и брызнула псу перцовым баллончиком в морду. Естественно, собака разъярилась. Покусала пятерых человек. Очевидцы вызвали полицейских, а те стали стрелять прямо в павильоне. Попали три раза", – рассказала Алена Казакова.

Собака умерла не сразу. Вместо того, чтобы пристрелить животное, полицейские вывали Казакову для "гуманного" усыпления, которая приехала через час и остановила муки.

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