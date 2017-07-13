Мера оказалась действенной.

Временное ограничение на розничную торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами продлено еще на 90 дней.

Эта мера вкупе с усилением контроля за оборотом спиртсодержащей продукции позволила снизить количество отравлений непищевым алкоголем, в том числе со смертельными исходами, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Роспотребнадзора.

Непищевые жидкости с содержанием спирта более 28% отсутствуют в открытой продаже более полугода. Исключение сделано лишь для стеклоомывающих жидкостей и аэрозолей.

Запрет был введен после массового отравления иркутян в декабре 2016 года. 76 человек умерли, отведав лосьона для ванн "Боярышник".