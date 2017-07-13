×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбурсгкий квартал лишился балконовСегодня в 16:26

  • Текст

И "оброс" холмами.

Создатели жилого района на месте нынешней промплощадки завода имени Воровского (ЗИВ) решили улучшить свой проект: избавились от балконов и "переставили" 32-х этажные башни, чтобы в квартирах было больше света. Об этом сообщила "Уралинформбюро" пресс-служба будущего застройщика квартала - группы компаний "PRINZIP".

В апреле 2017 года ЗИВ вместе со строителями организовали конкурс проектов реновации промзоны в квартале улиц Фурманова -Машинная -Щорса-Белинского. В финал пробилось 8 проектных организаций: две из Франции, одна из Голландии, пять из России. Екатеринбург среди конкурсантов представляли архитектурные бюро "Гордеев-Демидов", "АСПА" и "ОСА". В итоге победителем стало бюро "АСПА" ("Архстройпроект-А").

В рамках международной выставки ИННОПРОМ на стенде Екатеринбурга состоялась повторная презентация проекта. Как оказалось, разработчики внесли в него существенные изменения. Так, на фасадах не стало выступающих балконов, отчего фасадная "сетка" стала более выраженной. Вместо изначальной конфигурации "среднеэтажка, зажатая между высотками» предложено новое решение: теперь на улицу Фурманова выходит три высотных здания, выстроенных «клином". Такие же башни появились и на углах среднеэтажногой части в глубине квартала.

Так выглядел первоначальный вариант проекта... Фото:drive.google.com.

Откорректировано и цветовое решение фасадов: оно стало более теплым, с использованием оттенков "беж", "охра" и "терракот". Также изменилась конфигурация бульвара, который пройдет от улицы Белинского до ЦПКиО: его решили немного "приподнять" над землей. А к оформлению пешеходной и рекреационной зон будущего жилого комплекса добавили элементы ландшафтного дизайна. Теперь деревья на бульварной аллее будут расти из искусственных зеленых холмов.

... а так он изменился к ИННОПРОМу. Фото: drive.google.com.

Следует добавить, что по замыслу разработчиков проекта в новом квартале будет жить 5 500 человек. При этом заводоуправление ЗИВ планируется остаться там же, где находится сегодня — по адресу улица Цвиллинга, 7. Об этом сообщили "Уралинформбюро" в приемной предприятия.

Ранее по теме

Екатеринбургские архитекторы разгромили французов

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

БорзОта свердловская

БорзОта свердловская

Путин уехал, а она осталась.

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×