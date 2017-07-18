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В Екатеринбурге на замену метро бросят скоростной трамвайСегодня в 11:22

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Москва на вторую ветку поземки денег не дает.

Екатеринбургские чиновники рассматривают возможность сооружения линий скоростного трамвая вместо второй ветки метро.

Как заявил в эфире программы "Открытая студия" заместитель главы горадминистрации Андрей Корюков, для прокладки путей необходимо будет организовать выделенные полосы. Вагоны смогут развивать скорость до 60 километров в час, передает "Уралинформбюро". Обслуживание линии обойдется значительно дешевле по сравнению с подземкой, уверен чиновник.

Что касается строительства новой ветки метрополитена, то городские власти не рассчитывают на финансовую помощь Москвы. Однако не исключают, что проект может заинтересовать инвесторов.

Вторая ветка подземки должна связать ВИЗ и ЖБИ. По планам, протяженность линии составит 10,6 километра. На разработку проекта необходимо около 1 миллиарда рублей. Непосредственно на строительство требуется 90,7 миллиарда. В конце июня 2017 года посол Италии Чезаре Мария Рагальини заявлял о готовности своих соотечественников помочь екатеринбуржцам в разработке проекта.

Ранее по теме:
Итальянцы готовы помочь Екатеринбургу с подземкой

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