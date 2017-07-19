Проект "Челябинск-ЭКСПО" оценят эксперты.

Челябинский мемориальный комплекс "Золотая гора", где находятся захоронения жертв "большого террора", не попадет в зону дорожного строительства. Об этом сообщает пресс-служба общественной палаты региона.

Ранее стало известно, что по соседству с памятником планируются возведение выставочного комплекса "Челябинск-ЭКСПО" и активное дорожное строительство. Многие челябинцы опасаются, что в ходе работ будут уничтожены прилегающий к предполагаемой стройплощадке лесной массив и заброшенные золотые шахты, в которых, по данным историков, находятся останки примерно 12 000 жертв сталинских репрессий.

В общественной палате отмечают, что в июле по данной ситуации было проведено уже 2 совещания. "Мы досконально изучили всю документацию по планировке данной территории, — сообщил председатель Палаты Олег Дубровин. — Было установлено, что ее цель — организация улично-дорожной сети и инженерных коммуникаций для застройки микрорайонов северо-запада Челябинска. При этом территория мемориала "Золотая гора" не входит в границы проектирования. А значит, строительство здесь вестись не планировалось. Кроме того, земельный участок комплекса площадью 7,3 гектара расположен внутри так называемой территориальной зоны Е.3, общей площадью 9,8 гектара. Это мемориальная зона зеленых насаждений, где по закону в принципе невозможны никакие строительные работы".

Идя навстречу горожанам, глава Челябинска Евгений Тефтелев, решил отправить документацию по планировке территории на доработку и поручил провести историко-культурную экспертизу, которая поможет уточнить границы мемориала. Стоимость работ составит около миллиона рублей, которые будут выделены из городского бюджета.

О необходимости проведения такой экспертизы ранее рассказал "Уралинформбюро" челябинский краевед Юрий Латышев. По его мнению, на объекте следует четко определить границы предмета охраны и его охранные зоны — а для этого нужно провести на "Золотой горе" археологические раскопки.

Следует добавить, что на публичных слушаниях, состоявшихся 29 июня, проект "Челябинск-ЭКСПО" был забракован горожанами и отправлен на юридическую экспертизу.

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