×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


По 100 рублей с носа: Госдума одобрила введение курортного сбораСегодня в 14:52

  • Текст

За отдых в России.

19 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора. Документ предполагает запуск пилотного проекта в 4 субъектах - в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, передает "Уралинформбюро".

Для реализации инициативы законопроект теперь должны одобрить СовФед и президент РФ Владимир Путин, а "подопытным" субъектам до 1 декабря 2017 года необходимо принять соответствующие поправки в свое законодательство.

Курортный сбор, как предполагается, начнут взимать с 1 мая 2018 года. Плательщиками станут совершеннолетние граждане, которые будут останавливаться в гостиницах или иных объектах размещения более чем на сутки. Региональные власти самостоятельно определят размер сбора, а также порядок и сроки его уплаты. Закон ограничивает сумму взносов – до 50 рублей в сутки с человека в 2017 году и не более 100 рублей в последующие годы. От уплаты будут освобождены льготные категории граждан.

Собранные деньги пойдут в бюджеты "подопытных" субъектов. Их будут тратить на строительство туробъектов, реконструкцию и благоустройство туристической инфраструктуры. Следить за целевым расходованием ассигнований будут специально созданные общественные советы.

Окончание эксперимента запланировано на конец 2022 года. Согласно расчетам, за 5 лет в Ставропольский край дополнительно поступит 2 миллиарда рублей, в Краснодарский край – свыше 8 миллиардов и в республику Крым – 16,4 миллиарда рублей.

Ранее по теме:
Депутаты Госдумы намерены отсрочить курортный сбор

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Дефицит для иммунодефицитных

Дефицит для иммунодефицитных

Футбол для нас дороже.

Что в первый класс готовит Сергин?

Что в первый класс готовит Сергин?

Своей поправкой.

Свердловская область "зарылась" в собаках

Свердловская область "зарылась" в собаках

Что делать с Шариками?

Интервью

Инфографика

Около 7000 человек готовы работать бесплатно в Екатеринбурге

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×