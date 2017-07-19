За отдых в России.

19 июля Госдума РФ приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора. Документ предполагает запуск пилотного проекта в 4 субъектах - в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Крыму, передает "Уралинформбюро".

Для реализации инициативы законопроект теперь должны одобрить СовФед и президент РФ Владимир Путин, а "подопытным" субъектам до 1 декабря 2017 года необходимо принять соответствующие поправки в свое законодательство.

Курортный сбор, как предполагается, начнут взимать с 1 мая 2018 года. Плательщиками станут совершеннолетние граждане, которые будут останавливаться в гостиницах или иных объектах размещения более чем на сутки. Региональные власти самостоятельно определят размер сбора, а также порядок и сроки его уплаты. Закон ограничивает сумму взносов – до 50 рублей в сутки с человека в 2017 году и не более 100 рублей в последующие годы. От уплаты будут освобождены льготные категории граждан.

Собранные деньги пойдут в бюджеты "подопытных" субъектов. Их будут тратить на строительство туробъектов, реконструкцию и благоустройство туристической инфраструктуры. Следить за целевым расходованием ассигнований будут специально созданные общественные советы.

Окончание эксперимента запланировано на конец 2022 года. Согласно расчетам, за 5 лет в Ставропольский край дополнительно поступит 2 миллиарда рублей, в Краснодарский край – свыше 8 миллиардов и в республику Крым – 16,4 миллиарда рублей.

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