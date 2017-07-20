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Власти Сатки ответят за упавших с недостроя девочекСегодня в 13:03

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Прокуратура обратилась в суд.

Власти Саткинского района должны должны провести консервацию недостроя, с которого 4 июля упали две девочки. С таким обращением в суд обратилась прокуратура, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе областного ведомства. Следует напомнить, одна из упавших девочек погибла, у второй – перелом позвоночника.

Как выяснилось, в ходе проверки, власти Саткинского муниципального района в 2007 году заключили договор на строительство спортивного комплекса. В 2013 году строительство было заморожено. Но здание не было законсервировано, охрана не организована, на территорию объекта может попасть любой желающий. Ранее прокуратура уже указывала на эти нарушения, но местные власти не приняли никаких мер, что и привело к трагедии.

Расследование уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности" продолжается.

Ранее по теме:
С недостроя в Сатке упали две девочки

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