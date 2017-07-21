5 уже выписали.

21 июля в Областной инфекционной больнице в Тюмени находятся 10 детей с менингитом, сообщили "Уралинформбюро" в минздраве. Всего заболевших было 15, нескольких уже выписали. Сказать, из одного детского сада все заболевшие или из разных, в министерстве не смогли.

"Никакой угрозы эпидемии нет. Летом случаев заражения традиционно становится больше. Надо лишь помнить о мерах предосторожности и соблюдать правила личной гигиены", – отметили в ведомстве.

Стоит напомнить, рост заболеваемости отмечен и в Челябинской области. Предположительно от менингита там скончался 3-летний ребенок.

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