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Госдума запретила Соколовскому учреждать СМИСегодня в 15:53

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Из-за его экстремистского прошлого.

21 июля 2017 года Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий осужденным за экстремизм быть учредителями и главными редакторами СМИ. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Кроме того, учреждать СМИ не могут лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы, недееспособные и несовершеннолетние.

Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский в мае 2017 года был признан виновным в экстремизме, оскорблении чувств верующих и незаконном использовании спецсредств. Прошлым летом он разместил на своем канале в YouTube ролик ловли покемонов в Храме-на-Крове. Процесс молодой человек сопроводил едкими комментариями. Во время обысков в квартире блогера выяснилось, что он также издавал журнал - аналог французских комиксов Charlie Hebdo.

Юноша получил 2 года условно. Кроме того, его внесли в черный список Росфинмониторинга, куда входят пособники террористов.

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